Регионы обязали ввести дежурные группы в детсадах на период нерабочих дней

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские регионы с 30 октября по 7 ноября обязаны организовать дежурные группы в детских садах, исходя из потребности в этом родителей, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

"Обязательные предписания для каждого субъекта - организовать дежурные группы в детских садах. Каждый регион должен обеспечить мониторинг потребностей родителей в работе детских садов в этот период и организовать работу, опираясь на данную потребность. На всех территориях должен быть сформирован четкий список работающих детских садов и обеспечено информирование родителей", - говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.