РФ не попала в число стран, откуда в Таиланд без изоляции смогут приехать привитые туристы

В список вошли Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бутан, Бруней, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США и Гонконг. Таким образом, с 1 ноября привитые граждане из перечисленных стран и территорий освобождаются от карантина при въезде в Таиланд.

БАНГКОК, 21 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таиланда опубликовало список из 46 стран и территорий, откуда полностью привитые от коронавируса путешественники смогут прибывать без прохождения карантина. Согласно опубликованному в пятницу на сайте ведомства перечню, Россия в него пока не вошла.

В генконсульстве РФ в Пхукете уточнили, что россияне, пребывающие в Таиланде, в случае необходимости вылета из королевства в страны, указанные в списке, смогут вернуться в королевство без карантина. Вместе с тем граждане России, привитые "Спутником V", еще с сентября могут прибывать на Пхукет и Самуи без изоляции, но с обязательным семидневным нахождением в пределах этих островов. Предполагается, что эта схема ("песочница") с 1 ноября распространится на Бангкок и определенные районы провинций Чиангмай, Чонбури и Бурирам, по ней туристам необходимо проживать в специальной гостинице семь ночей и сдать два ПЦР-теста - по прибытии и на шестой-седьмой день.

Ранее власти планировали расширить список дважды - к 1 декабря и к 1 января. Между тем не исключено, что перечень будет пересматриваться, как и все действующие в Таиланде ограничения, каждые 15 дней в зависимости от обстановки.

Согласно опубликованному приложению консульского департамента МИД Таиланда, прибывающие с 1 ноября по упрощенной схеме должны находиться в пункте отбытия не менее 21 дня и завершить вакцинацию за 14 дней до путешествия. Кроме того, им необходимо иметь при себе медицинскую страховку с покрытием 50 тыс. долларов и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа до отбытия в Таиланд. Путешественники должны забронировать одну ночь в гостинице, чтобы там ожидать результат ПЦР-теста, сделанного по прибытии.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 9,7 тыс. заразившихся и 73 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,82 млн, вылечились более 1,69 млн человек, умерли 18,5 тыс. пациентов.