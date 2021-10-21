В Петербурге отреставрировали троллейбус ЯТБ-2 1938 года выпуска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Уникальный ярославский троллейбус ЯТБ-2, модель которого является единственной сохранившаяся в России, отреставрировали в Петербурге к 85-летию начала троллейбусного движения в городе. Теперь он станет экспонатом Музея городского электрического транспорта, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

"Коллекция музея городского электрического транспорта пополнилась раритетным троллейбусом ЯТБ-2 1938 года. Он был отреставрирован к 85-летию начала троллейбусного движения в Петербурге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изначально в Ленинград было отправлено 20 машин Ярославского автомобильного завода, и считалось, что ни одна из них не сохранилась. Раритетный троллейбус ЯТБ-2 был обнаружен случайно в 2007 году на одном из садовых участков в Выборгском районе Ленинградской области. Это единственная подобная модель, сохранившаяся в нашей стране. Отреставрированный троллейбус младше троллейбусного движения Петербурга лишь на два года. Очереди на реставрацию ЯТБ-2 пришлось ждать 10 лет, еще три года длились сами реставрационные работы.

Планируется, что к 2024 году в Петербурге появятся 349 новых троллейбусов, 107 из них - это электробусы с динамической зарядкой.