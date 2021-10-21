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Пандемия COVID-19

Самарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Власти приняли такое решение из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram.

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"С понедельника (25 октября) вводим в регионе нерабочие дни дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября. Такое решение приняли после предварительного обсуждения с бизнесом и общественными организациями", - написал Азаров.

Ранее в союзе работодателей Самарской области сообщили, что промышленные предприятия готовы к введению нерабочих дней с 25 октября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что ситуация с коронавирусом "близка к критической".

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19
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