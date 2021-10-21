Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса

"В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать", - сказал Путин в четверг на заседании международного клуба "Валдай".

Как напомнил президент, вакцинация от коронавируса не внесена в общенациональный календарь, поэтому она не является обязательной. Он добавил, что необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать людей, что прививка лучше болезни.

"Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, - сказал глава государства. - Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека - или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся".

Говоря об отношении к вакцинации, президент отметил, что многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. "Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что привиты Pfizer. Это причем врачи говорят из европейских стран. Считают, что все-таки "Спутник" более надежный и более безопасный", - сказал Путин.