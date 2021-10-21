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Лучших врачей, ученых и учителей Москвы чествовали в Кремлевском дворце

Сергей Собянин вручил благодарственные письма выдающимся москвичам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Известные артисты, музыканты, творческие коллективы выступили в Государственном Кремлевском дворце на концерте, организованном для выдающихся врачей, учителей, ученых, пожарных, служащих, работников других сфер Москвы, внесших значительный вклад в развитие столицы.

На ежегодном вечере "Молодости нашей нет конца" мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма врачам, ученым, учителям, деятелям культуры, сотрудникам полиции, пожарным, спасателям, работникам столичного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, муниципальным служащим и общественным активистам, которые в течение года трудились на благо столицы.

Особым событием вечера стал выход на сцену воссоединившейся группы "Земляне" в лице ее основателей Владимира Киселева и Игоря Романова.

"Много лет мы поем о смелых и крепких духом людях. Мы восхищаемся ими. Они меняют жизнь к лучшему. Это не просто выдающиеся личности, но и отзывчивая публика. Нас приняли очень тепло", - сказал ТАСС после концерта Романов.

Он также сообщил, что "Земляне" выступят в своем легендарном составе на "Золотом граммофоне" 10 декабря со своим хитом "Трава у дома".

Также в концертной программе выступили Тамара Гвердцители, Владимир Кузьмин, Денис Майданов, Ирина Купченко, Александр Михайлов и другие. Свое творчество зрителям представили "Хор Турецкого", коллектив "Кубанская казачья вольница", хор Краснодарского края, хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии, балет Аллы Духовой "Тодес".

О проекте "Молодости нашей нет конца"

Идея проведения торжественного вечера для выдающихся москвичей принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Первое мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года. В нынешнем году художественным руководителем проекта "Молодости нашей нет конца" стал член центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" народный артист России Михаил Ножкин.

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