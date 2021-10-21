Путин рассказал, что "гоняет" в Ново-Огареве на электромобилях

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что ездит на электромобилях по своей резиденции в Ново-Огареве в Подмосковье, однако не увидел особой разницы с обычными машинами с двигателями внутреннего сгорания.

"Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки", - сказал глава государства в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Путин, отвечая на вопрос о своем отношении к электромобилям, призвал не вводить в заблуждение людей о том, откуда берется энергия для их заряда. "В глобальном смысле надо не забывать, откуда электричество берется. Ну давайте не вводить друг друга в заблуждение. А загрязнение атмосферы при производстве электроэнергии - наверное, это не очень хорошо", - сказал президент.

Он также указал, что генерация электроэнергии за счет сжигания угля в европейских странах выше, чем в России.

Путин добавил, что считает, что для такой страны, как Россия, "где такие глобальные запасы природного газа, вполне альтернативными могли бы быть автомобили на газомоторном топливе". "В целом нужно менять энергетический баланс в сторону "зеленой повестки", и тогда искомый результат будет достигнут", - отметил президент.

XVIII ежегодное заседание "Валдая" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В мероприятии принимают участие представители 45 стран. Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания этого клуба в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которому мероприятие и обязано своим названием. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи.