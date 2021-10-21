Документацию на строительство музея краеведения в Ингушетии подготовят к концу года

МАГАС, 21 октября. /ТАСС/. Рабочую документацию на строительство здания Республиканского музея краеведения в Магасе (Ингушетия) планируется подготовить до конца 2021 года, следует из конкурсных материалов, размещенных на портале госзакупок.

Как следует из документов электронного аукциона, максимальная цена контракта на корректировку проектной документации и разработку рабочей документации на строительство музея составляет более 11,4 млн рублей. Согласно заданию на проектирование, здание музея должно быть двухэтажным, иметь подвал и быть рассчитанным на 42 тыс. музейных экспонатов. При этом уточняется, что при проектировании должна быть учтена возможность землетрясения магнитудой до 8-9, просадочных явлений и техногенных воздействий.

"Срок окончания выполнения работ - 25 декабря 2021 года", - указано в проекте контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября.

В июне во время послания народному собранию региона глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти региона рассчитывают завершить строительство музея краеведения, первой в республике государственной филармонии, колледжа искусств и еще трех крупных объектов культурно-досугового назначения к 100-летию государственности региона, которое будет отмечаться в 2024 году. По его словам, общая стоимость строительства этих объектов составляет более 8 млрд рублей.