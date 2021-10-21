В ставропольском селе благоустроили парк, создав воркаут площадку и скейт-парк

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Запущенный парк в селе Донском Ставропольского края благоустроили по национальному проекту. В нем появилась воркаут-площадка, скейт-арк, ухоженные дорожки, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В селе Донском Труновского округа завершено благоустройство парка, прилегающего к местному стадиону. Его обновили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в парке провели электроосвещение. Отремонтировали и покрыли брусчаткой пешеходные дорожки, установили новые скамьи и урны. Обустроили детскую игровую и воркаут-площадки, скейт-парк, высадили деревья и кустарники.

Отмечается, что парк находится в живописной местности, здесь гуляют многие местные жители. "За долгое время без реконструкции парк совсем обветшал. Поэтому в прошлом году жителями было принято решение на рейтинговом голосовании обновить именно его", - сказано в пресс-релизе.

"Большое внимание губернатор Ставрополья уделяет реализации в нашем регионе такого масштабного федерального проекта, в рамках которого каждый год создаются новые общественные пространства. И мы реализуем его не только в крупных городах, но и в небольших сельских населенных пунктах. Только в этом году благоустройство идет в шести селах Ставрополья. В четырех из них работы уже завершены, в двух близятся к завершению", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.