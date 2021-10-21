Главврач сообщила, что койки больницы № 52 в Москве заполнены на 92%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Коечный фонд московской городской клинической больницы № 52 загружен на 92%, места в реанимации полностью заполнены. Об этом заявила в четверг главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1".

"У нас сейчас занято 92% развернутых коек, тяжелых пациентов 86%, к сожалению, реанимации у нас переполнены сегодня, полностью заполнены", - сказала она.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве составило 7 897 человек за сутки, выздоровели 4 272 пациента, зарегистрировано 77 летальных случаев. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.