Темпы вакцинации от COVID-19 в Вологодской области возросли в 2,5 раза с начала октября

ВОЛОГДА, 21 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились в Вологодской области в 2,5 раза по сравнению с показателем начала октября. С учетом нынешней динамики коллективный иммунитет будет достигнут к началу февраля 2022 года, сообщил в четверг заместитель руководителя регионального оперштаба Алексей Плотников.

"В Вологодской области после введенных ограничительных мер и обязательной вакцинации некоторых категорий граждан мы увеличили долю вакцинированных, дата достижения коллективного иммунитета приблизилась - переместилась с 14 сентября 2022 года на 4 февраля 2022 года. Однако для стабилизации ситуации нам необходимо еще активнее прививаться. Удельные темпы вакцинации на 100 тыс. населения выросли по сравнению с началом октября в 2,5 раза (со 135 до 320 человек на 100 тыс. населения)", - сказал Плотников на заседании регионального оперштаба.

По его словам, на утро 21 октября в регионе сделано 350 987 профилактических прививок. Охват взрослого населения составляет 36,8%, план по вакцинации 80% населения выполнен практически наполовину (48,6%). "В разрезе территорий ситуация выглядит неоднородно. Наиболее активно прививаются жители Усть-Кубенского, Верховажского и Нюксенского районов. Хуже всего прививаются в Бабушкинском, Вожегодском, Шекснинском и Чагодощенском районах. Мы видим прямую корреляцию между уровнем вакцинации и эпидситуацией: там, где темпы были высокими и охват сейчас превышает 60%, заболеваемость ниже, а ситуация в системе здравоохранения гораздо лучше", - отметил Плотников.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил увеличить количество персонала в прививочных пунктах, чтобы избежать очередей. "Никаких сбоев в поставке вакцины даже в отдаленные населенные пункты быть тоже не должно. Маршрутизация должна быть организована так, чтобы в каждом медучреждении был минимум двухсуточный запас вакцины. Прошу по необходимости расширить время работы пунктов вакцинации, для наших ветеранов это могут быть ранние часы, может быть, даже с шести утра, для молодежи - продлить время работы в вечерние часы", - сказал Кувшинников.

О ситуации в регионе

С октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. Как подчеркнула на заседании оперштаба главный санитарный врач по области Ирина Кузнецова, в случае, если работодатели не примут меры для вакцинации 80% своих сотрудников, подпадающих под обязательную вакцинацию, грозят штрафы: для граждан - от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тыс. рублей, для предпринимателей - от 50 до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

С 6 октября при обращении за плановой медпомощью необходимо предоставить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест. С 1 ноября требование о предоставлении QR-кода или других документов распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы. На 21 октября в Вологодской области выявлено 74 816 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 324 человека. Выздоровели 67 462 человека, умерли 2 100. Занято 91,6% коек из 1 990.