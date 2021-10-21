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Голикова возглавила группу по централизации передаваемых полномочий в сфере защиты семьи

Помимо Татьяны Голиковой, в комиссию вошли еще 12 человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании группы по централизации передаваемых полномочий в сфере защиты семьи и детей. Возглавила группу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, следует из документа, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по централизации передаваемых полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия и утвердить ее состав", - говорится в распоряжении.

Помимо Голиковой, в комиссию вошли еще 12 человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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