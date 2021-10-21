Песков: у Путина есть рабочие планы на День народного единства

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы на День народного единства, отмечаемый 4 ноября, но они могут быть скорректированы.

"Определенные планы есть, были, верстались, но, возможно, они будут корректироваться из-за принятых решений (по ограничениям из-за распространения коронавируса - прим. ТАСС), посмотрим", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как планирует президент встретить этот праздник.

Песков не дал определенного ответа на вопрос, в Москве или в другом российском регионе будет находиться глава государства в этот день. Он лишь заметил, что "понимание есть".

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года 4 ноября. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. Ранее сообщалось, что на 4 ноября намечено проведение Высшего госсовета Союзного государства. Традиционно в День народного единства возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, проводят другие мероприятия. В этом году в связи с распространением ковида с 30 октября по 7 ноября объявлены в РФ нерабочими днями.