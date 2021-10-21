Дорогу от "Архыза" до Кислых источников в КЧР планируется открыть в 2022 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Дорогу от горнолыжного курорта "Архыз" до Кислых источников в Урупском районе Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики республики Расул Текеев.

"Регион получает субсидии [от Ростуризма] на строительство дороги [от "Архыза" до Кислых источников], которую мы планируем ввести [в эксплуатацию] в 2022 году", - сказал он на первом международном студенческом туристическом конгрессе "Туризм будущего - будущее туризма".

Строительство дороги, протяженностью в 40 км, началось в 2019 году, стоимость составила порядка 2,6 млрд рублей. Планировалось, что она позволит увеличить турпоток на Кислые источники в Урупском районе.

Ранее Текеев рассказал ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят порядка 1,7 млн человек, в 2020 году турпоток составил более 1,5 млн гостей. За первые девять месяцев 2021 года курорты республики посетили более 1,4 млн отдыхающих, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.