Переписчиков населения будут тестировать на ковид каждую неделю

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Всех переписчиков Всероссийской переписи населения протестируют на ковид как минимум четыре раза за время ее проведения, они будут проходить эту процедуру каждую неделю. В случае подозрения на заболевание тестирование будет проводиться дополнительно, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Всех переписчиков будут тестировать на ковид минимум четыре раза за все время переписи, каждую неделю по плану. В случае, если будет выявлен контакт с зараженными, будут проведены дополнительные тесты", - сказал он.

По словам Смелова, каждый день переписчики отчитываются о своем самочувствии. При этом информация со всей страны ежедневно направляется в Росстат. "Все переписчики ведут дневник, в котором каждое утро пишут все показатели по своему здоровью. Далее эта информация направляется в Росстат через контролеров и управляющих. К полудню по московскому времени у нас уже собирается информация по всей стране", - рассказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.