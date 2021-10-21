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Переписчиков населения будут тестировать на ковид каждую неделю

В случае подозрения на заболевание тестирование будет проводиться дополнительно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Всех переписчиков Всероссийской переписи населения протестируют на ковид как минимум четыре раза за время ее проведения, они будут проходить эту процедуру каждую неделю. В случае подозрения на заболевание тестирование будет проводиться дополнительно, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

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"Всех переписчиков будут тестировать на ковид минимум четыре раза за все время переписи, каждую неделю по плану. В случае, если будет выявлен контакт с зараженными, будут проведены дополнительные тесты", - сказал он.

По словам Смелова, каждый день переписчики отчитываются о своем самочувствии. При этом информация со всей страны ежедневно направляется в Росстат. "Все переписчики ведут дневник, в котором каждое утро пишут все показатели по своему здоровью. Далее эта информация направляется в Росстат через контролеров и управляющих. К полудню по московскому времени у нас уже собирается информация по всей стране", - рассказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Всероссийская перепись населения
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