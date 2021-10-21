Кабмин уточнит правила пожарной безопасности и ответственность за их нарушение

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 22 октября обсудит несколько законопроектов, касающихся обеспечения пожарной безопасности и ответственности за нарушение установленных правил в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, планируется рассмотреть вопрос о наделении правительства полномочиями утверждать перечень населенных пунктов, в которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС). Поясняется, что в настоящее время тушение пожаров в населенных пунктах осуществляется как подразделениями ФПС, так и противопожарной службы субъектов Российской Федерации (ППС). При этом на законодательном уровне не систематизированы подходы по размещению подразделений Государственной противопожарной службы в населенных пунктах. "Реализация полномочий правительства Российской Федерации позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, планируется обсудить внесение изменений в статью 261 Уголовного кодекса РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") и в две статьи Уголовно-процессуального кодекса. В частности, предлагается установить, что значительным ущербом считается уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в случае неосторожного обращения с огнем, если стоимость ущерба превышает 10 тыс. рублей. Также предлагается увеличить размер штрафов и ужесточить наказание за такое нарушение.

На заседании кабмина будут обсуждаться и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, наступает при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния. "Принятие законопроекта позволит более эффективно регулировать общественные отношения, складывающиеся в области обеспечения пожарной безопасности", - отмечается в материалах кабмина.