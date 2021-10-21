Кабмин обсудит ужесточение требований к гражданам, впервые получающим охотничий билет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит внесение изменений в правила выдачи охотничьего билета. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, будут обсуждаться поправки к федеральному закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, законодательно закрепить обязанность по прохождению обучения требованиям охотничьего минимума и проверки на его знание, включающее в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и основы биологии диких животных", - пояснили в кабмине.

Кроме того, предлагается обязать граждан, впервые получающих охотничий билет, предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Летом сообщалось, что кабмин обсуждает ужесточение правил выдачи охотничьего билета.

Эти изменения законодательства обсуждаются в том числе в связи со случаями стрельбы в учебных заведениях. За последнее время произошло минимум два таких инцидента, один из которых кончился трагедией. В сентябре студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Кроме того, в середине октября в Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе. В результате ссадины получил один из учеников. В этом случае директор школы уговорила подростка отдать оружие.