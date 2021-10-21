Кабмин 22 октября обсудит реализацию указа президента о введении нерабочих дней

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу, 22 октября, обсудит реализацию указа президента России Владимира Путина о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава государства подписал соответствующий указ 20 октября, в нем говорится, что нерабочие дни вводятся с сохранением за работниками зарплаты.

Согласно документу, правительству поручается определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Также кабмин и губернаторы должны предусмотреть меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В указе отмечается, что новые ограничения вводятся для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на их территориях, вправе установить дополнительные нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Позднее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в столице. Так, в Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут закрыты общепит, организации сферы услуг и непродовольственные магазины.