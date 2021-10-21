Псковские власти перенесли сроки введения QR-кодов на 30 октября

ПСКОВ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом превысило 55 тыс. человек, перенесли сроки введения QR-кодов в регионе, сдвинув их на два дня раньше - система начнет действовать уже с 30 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее власти региона ввели QR-коды для посещения концертов в учреждениях культуры региона с 11 октября. С 1 ноября технологию QR-кодов в Псковской области планировалось распространить и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.

"Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фудкорты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе", - отмечается в сообщении.

Власти также запретили детям и подросткам посещать торговые центры, заведения общепита, аквапарки без сопровождения взрослых.

"С 25 октября в Псковской области вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 55 202, 46 623 человека выздоровели, 869 пациентов умерли. Кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращено допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца ноября.