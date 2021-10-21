Россиянам будут звонить для переписи населения несколько дней

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения не будет проводиться при помощи телефонных звонков россиянам, определенным категориям населения переписчики будут звонить только в течение нескольких дней, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в четверг.

"Перепись по телефону проводится только в крайних случаях. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет пройти перепись ни на госуслугах, ни при помощи переписчиков, за несколько дней до конца переписи будет проведен сбор данных по телефону. Этот метод допустим, но массово мы его не используем", - сказал он.

По словам Смелова, все остальные звонки, которые могут поступать россиянам якобы для сбора данных для переписи, совершают мошенники.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.