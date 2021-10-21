Фестивали по проекту "Императорского турмаршрута" пройдут в Тульской области в 2021 году

ТАСС, 21 октября. Тульская область стала куратором национального туристического проекта "Императорский турмаршрут". В регионе для его развития проведут фестивали, концерты и спектакли по истории дворянского быта, русской охоты, развитию тульского оружейного дела, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Калуге на конференции, посвященной национальному туристическому проекту "Императорский маршрут", нашему региону передан символ главного куратора проекта. Из рук губернатора Калужской области Владислава Шапши его получил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, на конференции зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о планах провести в рамках турмаршрута в регионе фестивали, концерты, спектакли, лекции и семинары по истории тульского оружейного дела, по темам дворянского быта и русской охоты.

"Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас. У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня", - цитирует пресс-служба губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

По данным пресс-службы правительства региона, соглашение о вхождении Тульской области в турпроект "Императорский маршрут" было подписано 29 июня 2021 года губернатором Алексеем Дюминым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".