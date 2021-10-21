СЖР поддержал предложение Минцифры освободить госСМИ от отчетов за иностранные средства

"Предложение Минцифры (разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании - прим. ТАСС) - шаг навстречу журналистскому сообществу, учитывая интересы тысяч наших коллег, работающих как в госСМИ, так и в представительствах иностранных СМИ в России", - приводятся на сайте СЖР слова Соловьева.

В настоящий момент отчитываться о получении финансирования из-за рубежа не обязаны представительства иностранных СМИ, которые работают в РФ с разрешения министерства иностранных дел, и СМИ, созданные в рамках международных договоров. Крупные государственные СМИ, как правило, имеют корпункты за рубежом. Такие СМИ обязаны вести отчетность и о российском, и о зарубежном финансировании. "Наивно полагать, что информацию об иностранном финансировании, если таковое имеется, государственные СМИ захотят скрыть, тем более, что в современную цифровую эпоху подобные данные достаточно легко проверить", - пояснил Соловьев.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, которым Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которые могут не предоставлять Роскомнадзору информацию о получении средств из иностранных источников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет позиции по этому проекту, и призвал дождаться пояснений ведомства.

В министерстве ТАСС объяснили, что обязанность отчитываться за иностранное финансирование для государственных СМИ, "которые полностью прозрачны для широкого круга контрольно-надзорных и проверяющих органов, - это фактически двойная нагрузка, поскольку в отличие от коммерческих медиа они не имеют даже теоретической возможности что-то скрыть".