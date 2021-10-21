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СЖР поддержал предложение Минцифры освободить госСМИ от отчетов за иностранные средства

По словам главы Союза журналистов Владимира Соловьева, наивно полагать, что информацию об иностранном финансировании государственные СМИ захотят скрыть

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Предложение Минцифры освободить государственные СМИ от обязанности предоставлять информацию об иностранном финансировании - это шаг навстречу журналистскому сообществу, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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"Предложение Минцифры (разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании - прим. ТАСС) - шаг навстречу журналистскому сообществу, учитывая интересы тысяч наших коллег, работающих как в госСМИ, так и в представительствах иностранных СМИ в России", - приводятся на сайте СЖР слова Соловьева.

В настоящий момент отчитываться о получении финансирования из-за рубежа не обязаны представительства иностранных СМИ, которые работают в РФ с разрешения министерства иностранных дел, и СМИ, созданные в рамках международных договоров. Крупные государственные СМИ, как правило, имеют корпункты за рубежом. Такие СМИ обязаны вести отчетность и о российском, и о зарубежном финансировании. "Наивно полагать, что информацию об иностранном финансировании, если таковое имеется, государственные СМИ захотят скрыть, тем более, что в современную цифровую эпоху подобные данные достаточно легко проверить", - пояснил Соловьев.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, которым Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которые могут не предоставлять Роскомнадзору информацию о получении средств из иностранных источников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет позиции по этому проекту, и призвал дождаться пояснений ведомства.

В министерстве ТАСС объяснили, что обязанность отчитываться за иностранное финансирование для государственных СМИ, "которые полностью прозрачны для широкого круга контрольно-надзорных и проверяющих органов, - это фактически двойная нагрузка, поскольку в отличие от коммерческих медиа они не имеют даже теоретической возможности что-то скрыть".

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