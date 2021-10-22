Главу Минюста США попросили расследовать ситуацию с ценами на картины сына Байдена

Министр юстиции и генеральный прокурор США выступал в четверг на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Бак на заседании сначала продемонстрировал собравшимся изображения картин Клода Моне и Эдгара Дега, стоимость которых оценивается в $700 тыс. и $500 тыс. соответственно. После этого он представил Гарленду и другим присутствующим картину Хантера Байдена. В зале в этот момент послышался смех. "Картина Хантера Байдена тоже продается за $500 тыс.", - заявил Бак.

Цена полотна вызвала у законодателя недоумение. "Вы можете подумать, что у Хантера Байдена <...> есть, например, опыт художественной подготовки. Но вы будете ошибаться. Вы также можете предположить, что он обучался у всемирно известных мастеров, но снова ошибетесь. Или же, возможно, [вы сочтете, что] он продавал свои работы в течение долгих лет, но, к сожалению, вы опять будете ошибаться", - сказал Бак. По его словам, в 2019 году Хантер Байден не мог найти галерею, которая согласилась бы выставить его работы. "И что случилось в 2020 году, что все так изменило? Его отец стал президентом США [Джо Байден победил на президентских выборах в ноябре 2020 года, его инаугурация состоялась в январе 2021 года]. И теперь картина Хантера Байдена продается по цене, которая превышает среднюю стоимость дома в Америке", - продолжил республиканец.

"Учитывая его [Хантера Байдена] послужной список, <...> может возникнуть вопрос, почему какая-либо галерея хочет продавать картины Хантера Байдена?" - отметил Бак. По его утверждению, галерея, выставившая картины сына главы государства, получала значительные суммы в рамках государственных программ поддержки бизнеса в условиях пандемии.

"Генеральный прокурор, кто покупает картины Хантера Байдена? Кто получает выгоду? Какую выгоду они получают от администрации Байдена? Американский народ хочет знать", - добавил конгрессмен. "Сегодня я направил письмо вам. И я спрашиваю вас сейчас: назначите ли вы спецпрокурора для расследования [в отношении] Хантера Байдена?" - спросил Бак. Гарленд четкого ответа на поставленный вопрос не дал. "Я не могу обсуждать какие-либо расследования <...> в отношении кого-либо из граждан США. <...> [Что касается назначения спецпрокурора, то,] судя по всему, я только сегодня получил письмо от вас, мы примем его к сведению, но я не знал, что вы отправили письмо", - сказал он.

Критика со стороны общественности

Ранее американская общественность уже подвергала критике цены на картины Хантера Байдена. Так, газета The Washington Post летом сообщала, что, по мнению некоторых экспертов, цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника. По данным издания, чтобы избежать обвинений в нарушении этики, представители Белого дома ранее помогли заключить договор, согласно которому информация о потенциальных участниках торгов и конечных покупателях будет скрыта от Хантера Байдена.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя в июне эту информацию, отмечала, что "после тщательного рассмотрения" была утверждена система, позволяющая Хантеру Байдену заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки заверяла, что вопросы продажи и цен будет решать галерея. Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация также не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.