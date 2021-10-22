Эксперт считает, что число выявляемых случаев ковида в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России может пойти на спад к зиме, а число выявляемых случаев может достичь 40 тыс. в сутки, заявила ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"В целом мы можем дойти и до 40 тыс. заболевших в сутки. Я считаю, что [новые] ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что обычно циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев и рост продлится "где-то октябрь-ноябрь". "Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости", - добавила специалист.

По ее словам, ускорению темпов распространения инфекции способствует наступление осени, когда люди меньше бывают на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении. "Так всегда бывает, когда похолодание. Плюс в это время года начинаются другие вирусные инфекции, которые всегда снижают иммунитет. Нужно поддерживать иммунитет правильным питанием, а также необходимыми витаминами и микроэлементами", - заключила врач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 242,1 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 131 164 случая заражения, выздоровели 7 091 607 человек, умерли 227 389. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.