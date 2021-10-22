В заповеднике Приморья впервые сняли на видео кладку икры гигантского осьминога

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного морского заповедника на юге Приморья впервые получили видеокадры с участием самки гигантского осьминога, охраняющей отложенные гроздья икринок - будущего потомства. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", управляющего морским заповедником.

"Самка крупнейшего в мире осьминога Дофлейна (Enteroctopus dofleini), сторожащая кладку, впервые попала на видео в акватории Дальневосточного морского заповедника <...>. На уникальных кадрах заботливая мама сторожит большое количество икры, из которой в скором времени появятся на свет маленькие осьминожки", - говорится в сообщении.

Видео снял подводный оператор Дмитрий Рудась в районе острова Большой Пелис, в восточной части морского заповедника. Самку осьминога удалось обнаружить в углублении под большой скалой. Именно там обычно обитают эти морские животные. Нерест у осьминогов происходит осенью. Инкубационный период у икринок длится от трех до восьми месяцев.

"Самка будет оберегать свою икру до того самого момента, когда из нее вылупятся маленькие осьминоги. При этом она не просто охраняет будущее потомство и ухаживает за икринками, но и обеспечивает приток свежей воды", - говорится в сообщении. Специалисты заповедника уточняют, что после длительной заботы об икре истощенная самка обычно погибает.

Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году для сохранения более 5 тыс. видов животных и растений залива Петра Великого. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2020 году территория и акватория заповедника передана под управление национального парка "Земля леопарда".