Общегородской субботник в Благовещенске отменили из-за эпидобстановки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Общегородской субботник в Благовещенске отменен из-за эпидемиологической обстановки в городе, сообщил в пятницу в своем Instagram мэр города Олег Имамеев.

"Из-за непростой эпидемиологической обстановки отменяю завтрашний большой общегородской субботник в рамках акции "Город берегу". Переносим на неопределенный срок. Соответственно, 23 октября не будет массовой уборки города и сопутствующих конкурсов, флешмобов, других творческих интерактивов, предполагающих скопление людей. Честно говоря, практически уверен, что в этом году традиционный большой субботник нам провести уже не удастся", - говорится в сообщении.

Имамеев не исключил, что горожане выйдут на локальные субботники, и порекомендовал их участникам соблюдать меры безопасности. "Знаю, что, несмотря на отмену, немало благовещенцев все равно самостоятельно выйдет на уборку своих дворов и улиц города. Запретить делать это я не могу. Но прошу соблюдать все меры предосторожности", - отметил мэр Благовещенска.

Первый городской субботник "Город берегу" прошел в Благовещенске осенью 2020 года. В нем приняли участие несколько сотен человек, они посадили около 300 деревьев и кустарников, привели в порядок более 140 территорий города - парки и скверы, дворы, улицы.

В Амурской области отмечается прирост количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С понедельника в Благовещенске начала работать система QR-кодов. Ограничительная мера распространяется на организации общепита, с 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта.

С начала пандемии в области выявлено 38,2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 474 человека умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. Первым компонентом привиты 311,3 тыс. человек (64,35% от плана вакцинации), вторым компонентом - 268 тыс. человек (56%).