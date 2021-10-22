Трутнев допустил широкое использование беспилотников при патрулировании лесов в ДФО

ТАСС, 22 октября. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Колыму сообщил журналистам, что намерен рассмотреть получше опыт Магаданской области по привлечению беспилотников при патрулировании лесов. Полпред допустил возможность распространения подобной работы на территории всех дальневосточных регионов.

Трутнев похвалил губернатора региона Сергея Носова, назвав его новатором в области применения беспилотников. По словам вице-премьера, Магаданская область одна из первых вводит на своей территории патрулирование лесов на наличие нарушителей, пожаров, несанкционированных свалок с помощью таких летательных аппаратов.

"Они (беспилотники - прим. ТАСС) видят в двух режимах - в визуальном и тепловизионном. Посмотрим вместе, но пока по отзывам руководителя региона [Сергея Носова], точно получается. Он считает, что беспилотники приносят пользу. Мы внимательно посмотрим этот опыт и, может быть, подумаем о том, чтобы распространить его на [макро]регион", - сообщил Трутнев.

Вице-премьер рассказал, что считает использование беспилотников очень перспективным делом. В качестве сравнения он привел вертолет Ми-8. "Когда поднимается вертолет Ми-8, то дорогое удовольствие, он расходует много топлива, летный час очень дорогой, экипаж сидит, работает, и, конечно, мы не найдем достаточно вертолетов и достаточно денег, чтобы контролировать все огромное пространство [российского] Дальнего Востока. А контролировать его надо и с точки зрения лесных пожаров, и с точки зрения незаконных рубок, и с точки зрения соблюдения правил недропользования. То есть достаточно много работы в воздухе, беспилотник стоит многократно меньше", - рассказал полпред.

Беспилотники в регионе

Опыт патрулирования лесов с помощью беспилотников для обнаружения очагов возгорания используется в Магаданской области уже на протяжении нескольких лет. Спасатели в регионе проходят специальное обучение по управлению летательными аппаратами. И только весной этого года глава региона предложил силовым структурам использовать квадрокоптеры с камерами повышенной четкости, закупленные для контроля пожарной безопасности лесов, для выявления браконьеров и нарушителей. Радиус полета квадрокоптера составляет порядка 250 километров с возможностью передачи картинки на расстоянии 70 километров.

Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе аппарата дальневосточного полпредства, на постоянной основе два беспилотных летательных аппарата стали использоваться в Магаданской области с июля этого года. Они применяются в области недропользования, для контроля природных лесных пожаров, обследования гидротехнических сооружений и береговых линии водных объектов, наблюдением за прохождением лососевой путины. Всего в этом году за 23 дня полета дронов была обследована площадь порядка 400 квадратных километров.

В следующем году планируется проводить регулярные обследования гидротехнических сооружений с весны по осень в черте населенных пунктов, где есть размываемые участки. В сфере недропользования дроны помогут выявлять нарушения природоохранного законодательства: загрязнение водных объектов, образование свалок, рубки лесных насаждений. А геофизическая магнитная съемка участков земли с применением квантового магнитометра позволит эффективно обнаруживать магнитные аномалии и залежи тяжелых металлов и руд. Также с помощью беспилотных аппаратов будут проводить обследование особо охраняемых природных территорий в труднодоступной местности и отдаленных районах области. Такого обследования требуют 25 особо охраняемых природных территорий регионального значения, рассказали в пресс-службе полпредства.