Трутнев поручил главам регионов ДФО ускорить темы вакцинации от коронавируса

ТАСС, 22 октября. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Колыму поручил всем главам регионов российского Дальнего Востока ускорить темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

"Юрий Трутнев поручил главам регионов провести анализ ситуации и принять меры по усилению темпов вакцинации. Также региональные правительства должны провести анализ доступности медицинского обслуживания, наличия медицинских средств и лекарств своевременно", - рассказали в пресс-службе.

По информации полпредства, в октябре 2021 года на Дальнем Востоке в России ежедневно регистрируется порядка 1,5 тыс. новых случаев заражения. Более 42 тыс. дальневосточников находятся на лечении, из них 11 тыс. госпитализированы. Именно поэтому вопрос по вакцинации сейчас стоит на первом месте.

Недостаточные темпы вакцинации фиксируются в Камчатском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели темпов заболеваемости выявлены в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, сообщили в полпредстве.

Ранее сообщалось, что в целях сдерживания дальнейшего распространения вируса президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Однако у глав регионов, в зависимости от эпидемиологической обстановки, есть право сделать этот нерабочий период раньше - с 23 октября. Трутнев поручил главам регионов доложить о принятых решениях о возможности установления дополнительных нерабочих дней до 30 октября и после 7 ноября 2021 года.