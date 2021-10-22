Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области в 2021 году сократился на 30%

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, в Иркутской области в 2021 году составил, по предварительным данным, 424 млн 563 тыс. рублей, что на 30% меньше, чем в 2020-м. Об этом в пятницу сообщил ТАСС временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса региона Роман Бакленев.

"В 2020 году ущерб, причиненный лесному хозяйству вследствие возникновения лесных пожаров, составил 606 млн 204,6 тыс. рублей. В 2021 году, по предварительным данным, ущерб составляет 424 млн 563 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В 2021 году в Иркутской области произошло 584 лесных пожара - это наименьшее количество за последние пять лет. Сезон начался с 17 апреля и был закрыт 10 октября.

Наиболее сложная ситуация в этом сезоне, как и в предыдущие годы, складывалась в северных районах области. Пожароопасную обстановку осложняла аномально теплая, сухая и ветреная погода.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, это один из главных лесопромышленных регионов.