В Приангарье намерены высадить в лес в заказнике, где выявили нелегальные рубки

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области планирует в 2022-2025 годах провести лесовосстановление в государственном заказнике "Туколонь", где в 2018 году обнаружили незаконную вырубку и по уголовному делу арестовали экс-главу ведомства Сергея Шеверду. Лесовосстановление запланировано на площади 325,4 га, сообщил в пятницу ТАСС временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса региона Роман Бакленев.

"Проведены обследования по установлению земель, требующих лесовосстановления, в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь". В результате обследований выявлено, что на площади 325,4 га требуется проведение лесовосстановительных мероприятий. <...> Их проведение запланировано на период с 2022 года по 2025 год", - сказал собеседник агентства.

В министерстве ранее сообщали ТАСС о намерении провести лесовосстановление в заказнике в 2020 и 2021 годах. В ведомстве пояснили, что работы не выполнили, так как по уголовному делу о незаконной вырубке проходят следственные действия.

Правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь" в марте 2018 года. По версии следствия, ущерб составил около 748 млн рублей. Шеверда, как полагают следователи, будучи главой министерства, не расторг незаконно заключенные договоры на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике. Его задержали в июне 2019 года и предъявили обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").

В заказнике "Туколонь" находятся места массовой зимовки копытных, там обитают такие редкие виды птиц, как серый журавль, черный аист, клоктун, сапсан. Площадь заказника составляет почти 110 тыс. га.

Работы по региону

В министерстве также рассказали, что в 2021 году в Иркутской области приходилось приостанавливать работы по лесовосстановлению из-за проливных дождей в южных районах и введения режима чрезвычайной ситуации в семи северных районах, где были сильные лесные пожары.

Всего в текущем году необходимо выполнить лесовосстановление на площади 157,09 тыс. га, что на 7,5% больше показателя 2020 года. По данным на 15 октября, работы провели на площади 112,9 тыс. га, или 71,9% от плана. Оставшуюся часть планируется выполнить в октябре и ноябре.

В регионе 91,3% лесовосстановительных работ проводят на местах вырубок, 8,7% - на гарях.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Наибольший урон тайге наносят природные пожары, незаконные рубки и лесные вредители.