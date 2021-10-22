В Приморье выявили нарушения на участке с установкой для утилизации опасных отходов

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Нарушения обнаружены на участке земли в Надеждинском районе Приморья, где находится установка для утилизации опасных отходов, договор на эту землю планируется расторгнуть, сообщило правительство края в своем Telegram-канале.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Приморье на территорию Надеждинского района доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный. Информация вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщили, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию.

"Договор на земельный участок в Надеждинском районе, где расположена установка по утилизации опасных отходов, расторгают. В течение нескольких дней территория должна быть передана муниципалитету и все имущество вывезено. Администрация Надеждинского сельского поселения сделала это по причине того, что предприниматель нарушил условия договора, передав в субаренду участок третьему лицу и использовав его не по назначению. В ходе выезда с участием прокуратуры, муниципалитета и сельского поселения на этой земле был обнаружен комплекс по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию медицинских, биологических, строительных, промышленных и твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что параллельно продолжаются проверки правоохранительных и надзорных органов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович в четверг сообщил журналистам, что отходы, ввезенные в Приморье из Амурской области, до окончания проверки сжигаться не будут. Он уточнил, что правительство Приморского края делает возможное, чтобы не допустить сжигания ввезенных отходов в регионе.