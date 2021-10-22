Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству трех прудов на проспекте Вернадского в Москве планируют завершить до конца года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят комплекс работ по благоустройству каскада трех прудов в жилом микрорайоне на проспекте Вернадского на юго-западе столицы. Водоемы общей площадью 0,65 га очистят от илового осадка и грунта, полностью обновят береговую полосу протяженностью 645 м и создадут зоны биоплато с водной растительностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая водная растительность в прудах предотвратит "цветение" воды и послужит укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц. Кроме того, все пруды оборудуют новыми устройствами донных водовыпусков для регулирования уровня воды.