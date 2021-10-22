Опрос: почти две трети россиян поддерживают введение нерабочих дней

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 60% россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Глава государства одобрил соответствующее предложение кабмина на совещании с правительством. По его словам, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии.

"Пятьдесят девять процентов россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней, 31% высказался против такой меры, а 10% затруднились с ответом. Среди причин, по которым большинство россиян удовлетворены введением нерабочих дней - возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что более трети россиян (36%) в нерабочие дни планируют поехать в путешествие, 27% проведут время с семьей, 14% попробуют выспаться, а 5% займутся спортом.

Опрос проводился 19-21 октября во всех регионах РФ. В нем приняли участие 1 526 респондентов.