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В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве в ближайшее время

В связи с непогодой москвичам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 метров в секунду в столице в течение дня в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10:00 до 18:00 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой москвичам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, парковать машины вдали от деревьев.

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