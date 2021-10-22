Власти Приамурья запросили дополнительно 30 тыс. доз вакцины от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Амурской области запросили у Минздрава РФ дополнительно 30 тыс. доз вакцины от COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Амурской области отмечается прирост количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд.

"Амурский Минздрав запросил у федерального Минздрава партию в 30 тыс. доз "Спутника Лайт", - говорится в сообщении.

С начала массовой прививочной кампании в регион поступило 393,5 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, ожидается поступление еще 24 тыс. доз "Гам-Ковид-Вака". По данным правительства Амурской области, в регионе отмечается рост числа желающих сделать прививку. Первым компонентом привиты 311,3 тыс. человек (64,35% от плана вакцинации), вторым компонентом - 268 тыс. человек (56%).

С начала пандемии в области выявлено 38,2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 474 человека умерли.