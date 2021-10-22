Темпы вакцинации от коронавируса выросли в Новгородской области в два раза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросли в Новгородской области в два раза за последние две недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"За последние две недели темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Новгородской области выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом конца сентября", - сказал собеседник агентства.

По данным на 21 октября, 193 158 жителей Новгородской области получили первую прививку от коронавируса, 144 851 человека привились двукратно.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, на 21 октября в регионе зарегистрировано 48 017 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 208 случаев. Средний темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 0,44%. За весь период наблюдения выписаны в связи с выздоровлением 45 199 человек. На 21 октября в медицинские организации госпитализировано 1 591 человек, проходят амбулаторное лечение 1 018 человек.