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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье пока не планируют вводить QR-коды в транспорте

Среди мер, вводимых на транспорте, является приостановка действия социальных транспортных для отдельных категорий граждан

КРАСНОГОРСК /Московская область/. 22 октября. /ТАСС/. Власти Московской области не рассматривают введение QR-кодов в наземном транспорте региона как одну из ограничительных мер в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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"Мы будем надеяться, что дополнительно никаких мер не потребуется. <...> Мы остановимся на том, что мы сегодня уже приняли, на тех мерах. Дополнительных мер не будет", - сказал Гержик, отвечая на вопрос ТАСС о возможности введения QR-кодов в транспорте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе временно вводятся новые ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией. Среди мер, вводимых на транспорте, является приостановка действия социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев. Это ограничение вступает в силу с 8 ноября.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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