Власти Люксембурга запускают процесс легализации марихуаны для личных целей

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Люксембурга разрабатывает законодательную базу, которая позволит гражданам государства выращивать марихуану для употребления в личных целях. Об этом сообщил в пятницу портал Euractiv.com со ссылкой на заявление правительства страны.

"Основной целью [властей] является регулирование потребления марихуаны", - заявил сопредседатель партии "Зеленых" Люксембурга Мери Сехович. Семена конопли будет разрешено приобретать в магазинах на территории Люксембурга, импортировать из-за рубежа или покупать онлайн.

Запрет на употребление марихуаны в общественных местах, а также на торговлю продуктами переработки ее семян, сохранится. В случае если у задержанного количество марихуаны не превышает трех граммов, то такое нарушение порядка будет рассматриваться "как проступок, а не уголовное преступление". По словам Сеховича, санкция будет сравнима со штрафом за превышение скорости - около €145.

Люксембург станет первым государством Евросоюза, который решил легализовать выращивание и потребление марихуаны в личных целях. В соответствии с соглашением коалиционного правительства на 2018-2023 годы, меры по легализации каннабиса направлены на борьбу с нелегальным оборотом марихуаны.