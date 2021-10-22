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Сильный ветер с порывами сохранится в Москве до ночи

Порывы ветра могут достигать выше 23 м/с

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до ночи, в выходные также ожидается ветреная погода. Об этом в пятницу ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня сильный, я бы даже сказал очень сильный ветер. Связан он со значительным изменением давления на небольшом пространстве. Средняя скорость ветра от 7 до 12 м/с, но порывы будут достигать 23 м/с, и даже выше. Ветер сегодня будет сегодня целый день, до ночи", - рассказал собеседник агентства.

Он также порекомендовал жителям воздержаться от прогулок, несмотря на то, что погода в городе сегодня аномально теплая. "Ночью температура минимальная была выше 12 градусов [тепла], такие ночи бывают в июле - правда они холодные ночи, но все-таки сейчас третья декада октября. И дневная температура тоже уже [плюс] 13 градусов превысила, и по аномалии температуры выше нормы будет на 8-9 градусов. То есть фактически такой температурный фон больше характерен по климату для первой половины сентября", - пояснил метеоролог.

По словам Вильфанда, в выходные также прогнозируется ветер, но порывы будут ниже - до 15 м/с.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в столице в течение дня. Москвичам посоветовали в связи с этим обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, парковать машины вдали от деревьев.

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