Общественный транспорт Подмосковья перейдет на работу выходного дня с 28 октября

КРАСНОГОРСК /Московская область/. 22 октября. /ТАСС/. Наземный городской транспорт Московской области с 28 октября по 7 ноября будет работать по расписанию воскресного дня. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"Как будет работать наземный транспорт с 28 октября? С этой даты по 7 ноября транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. После 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации будет действовать оптимизированное расписание буднего дня и возвращение к 100-процентной транспортной работе будет осуществляться незамедлительно, как только мы увидим, что на данных маршрутах у нас есть перегрузка по количеству пассажиров", - сказал он.

Гержик уточнил, что ежедневно на линии в регионе выходят более 9 тыс. автобусов, 550 электричек. В день общественным транспортом в Подмосковье пользуются более 7 млн пассажиров и среди них немало пожилых граждан. "В часы пик в такой ситуации, как сейчас, не может в полной мере соблюдаться социальная дистанция. <...> Наша задача - на общественном транспорте снизить количество невакцинированных пассажиров старшего поколения и наиболее уязвимых категорий граждан, у которых есть хронические заболевания", - отметил он.

Власти Подмосковья накануне объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Регион находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России.

Всего в Московской области выявлено 493 343 случая заражения, в том числе 2 428 за последние сутки, выздоровел 422 881 человек, умерли 8 417. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 3 714 515 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.