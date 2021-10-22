В Рязанской области объявили 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

ТАСС, 22 октября. Днем траура по жертвам пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ в Рязанской области объявили в регионе 25 октября. Об этом ТАСС сообщил в пятницу губернатор региона Николай Любимов.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"25 октября в регионе объявлен траур по погибшим в результате пожара", - сказал он.

Губернатор поручил отменить все развлекательные мероприятия в этот день, на зданиях органов госвласти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания внесут соответствующие изменения.

На своей странице в соцсетях Николай Любимов вновь выразил глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших в трагедии, которая произошла в поселке Лесной, в результате которой погибли 16 человек, поиски еще одного до сих пор продолжаются.

"На месте работают МЧС, правоохранительные органы, в том числе Следственный комитет. Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей", - добавил он.