Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В 14 регионах России за последнюю неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом осложнилась в Нижегородской, Астраханской, Пензенской, Свердловской, Самарской, Ростовской областях, в Пермском, Алтайском и Забайкальском краях, в республиках Адыгея, Мордовия, Карачаево-Черкесия, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. Оперштаб призывает всех, кто планирует в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября рабочие поездки и путешествия по стране, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф, добавила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что оптимальной защитой от вируса является вакцинация, которая в стране проводится бесплатно.

В оперштабе добавили, что красный цвет на тепловой карте означает более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения в регионе или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет - сигнал о том, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с коронавирусом.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 22 октября, на карте по эпидемиологической ситуации в субъектах РФ нет ни одного зеленого региона.