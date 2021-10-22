Система вызова экстренных служб 112 полноценно заработает в КБР к концу 2021 года

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Кабардино-Балкарии (КБР) планируется к концу 2021 года, сообщили журналистам в пятницу в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что "Система-112" работает в Кабардино-Балкарии в опытном режиме. 22 октября вопрос обсуждался на посвященном этой теме совещании.

"Обсуждались вопросы завершения создания, обеспечения функционирования и развития "Системы-112" КБР в целях ввода в 2021 году в постоянную эксплуатацию. По итогам совещания решено принять необходимые меры для завершения создания "Системы-112", в том числе обеспечить устойчивый контроль над деятельностью экстренных служб", - говорится в сообщении.

"Система 112" - это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории России, организованная по принципу "одного окна": на звонок отвечает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь - пожарных, медиков, сотрудников полиции. Одним из основных преимуществ внедряемой системы является максимальная оперативность реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения, так как операторы, отвечающие на звонок, способны в считанные минуты отправить на место вызова все необходимые службы помощи.

Закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112 подписан в конце 2020 года и должен вступить в силу 1 января 2022 года. Он подразумевает создание в регионах операторов системы 112 и диспетчерских служб (структурных подразделений экстренных служб, обеспечивающих прием вызова по единому номеру от оператора системы 112). Звонок на номер 112 бесплатный, причем, соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если сим-карта отсутствует.