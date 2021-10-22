В Иванове объяснили мешки с телами возле морга нештатной ситуацией при транспортировке

ТАСС, 22 октября. Мешки с телами умерших от коронавирусной инфекции некоторое время пролежали возле морга в Иванове из-за того, что одному из санитаров стало плохо и для транспортировки тел не хватало ресурсов. Об этом заявила ТАСС в пятницу заведующая патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №4 Елена Бойко.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько сотрудников морга в защитных костюмах перемещают черные пакеты с телами. Тела также лежат на земле, а через приоткрытую дверь видно, что мешки сложены и в коридоре. Автор видео обвинила сотрудников в бесчеловечном отношении к покойным.

"Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе, и что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 - их перегружали из машины в хранилище - одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими. Сейчас все тела умерших убраны в хранилище", - сказала Бойко.

Она напомнила, что ситуация с коронавирусом в регионе остается крайне сложной и люди, несмотря на усилия врачей, продолжают умирать. "Понимаю, что от увиденного мурашки по коже, но хочу заверить всех, что эта ситуация вынужденная и персонал нашего медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента", - подчеркнула собеседница агентства.

За минувшие сутки в Ивановской области зарегистрировали 217 случаев заражения коронавирусом, что для региона стало очередным максимумом с начала пандемии. Всего в регионе зафиксировано 53 328 инфицированных, умерли 1 762 человек (в том числе 10 за последние сутки).