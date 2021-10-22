Прием заявок национальной премии "Серебряный Лучник" продлится до января 2022 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" будет принимать заявки до января 2022 года, в юбилейный 25-й сезон организаторы также запустили конкурс для студенческих команд "Лучник Future". Об этом рассказали устроители события на пресс-конференции в ТАСС.

Премия "Серебряный Лучник" ежегодно вручается специалистам коммуникационной отрасли. "Это 25-й юбилейный сезон премии. В целом наш юбилейный сезон будет похож на предыдущий, мы также будем проводить конкурс проектов, будем награждать в индивидуальных номинациях, но есть кое-какие нововведения", - рассказал основатель премии, председатель попечительского совета Игорь Писарский.

В этом году организаторы запустили конкурс студенческих команд "Лучник Future". "Это нововведение большой премии "Серебряный Лучник", благодаря которой мы надеемся объединить сообщество студентов по специальности "Связи с общественностью", а также смежным специальностям. Это конкурс, где сокращается промежуток времени встречи студента и непосредственного работодателя. Это решение конкретных кейсов, которые предоставляет бизнес. <…> Мы мечтаем о том, что конкурс станет постоянным, мы рассчитываем, что в перспективе сможем подключить все регионы России", - отметила оператор конкурса Юлия Мохова.

Прием заявок на премию продлится до 15 января 2022 года. Церемония вручения Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоится в феврале 2022 года в Москве.

Жюри предстоит определить победителей в 11 номинациях, среди них - "Культурно-просветительские проекты", "Корпоративная социальная ответственность, "Благотворительность". "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение технологий будущего", "Образовательные проекты в сфере коммуникаций". Также эксперты выберут обладателя Гран-при за лучший проект и вручат приз лучшему региональному проекту.

Премия "Серебряный Лучник" вручается в России с 1997 года. Члены экспертного совета ежегодно оценивают более 200 проектов, лауреатами награды становились многие известные политики, общественные деятели, журналисты, ученые и деятели культуры. ТАСС является генеральным информационным партнером премии.