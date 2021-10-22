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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что одновременное применение вакцин от COVID-19 и гриппа безопасно

Директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям напомнила о необходимости консультации с врачом о показаниях к применению обеих вакцин

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса, согласно итогам проведенных исследований, является безопасным. Об этом заявила в пятницу в Женеве директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

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Выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут", Бриан утвердительно ответила на вопрос о том, безопасно ли одновременно применять вакцины от коронавируса и от гриппа. "Есть несколько исследований, которые показали, что безопасно одновременно применять две вакцины, - пояснила она. - Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин".

Отвечая на вопрос о том, как заболевшему человеку отличить грипп от COVID-19 по симптомам, директор департамента ВОЗ напомнила, что обычные симптомы гриппа - это лихорадка, головная и мышечная боль, а также насморк и кашель. "В случае с COVID-19 в основном проявляются те же симптомы, однако к ним добавляется отсутствие обоняния и вкуса. Многие люди, особенно молодые, сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами при COVID-19", - сказала Бриан. Вместе с тем порой симптомов при обоих заболеваниях немного, это зависит "от уровня иммунитета", пояснила она.

Как подчеркнула Бриан, важно знать, что "превентивные меры срабатывают для обоих заболеваний". Эксперт напомнила о необходимости мыть руки, проветривать помещения, надевать маску и соблюдать физическую дистанцию. По ее словам, и грипп, и COVID-19 "можно предотвратить, если соблюдать эти меры".

Как сообщила директор департамента, наибольшему риску заболеть гриппом подвергаются пожилые, а также люди с респираторными, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Эта группа [риска] такая же, как и в случае с COVID-19. Однако в случае с гриппом дополнительно беременные женщины и малолетние дети подвергаются повышенному риску болезни в тяжелой форме", - отметила Бриан.

По данным ВОЗ на 21 октября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 241 886 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 4 919 755 летальных исходов.

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