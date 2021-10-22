Депутат из Севастополя предложила предоставить отцам-одиночкам право на маткапитал

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова, выступая в ходе XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, предложила инициировать расширение категорий россиян, которым положен материнский капитал, чтобы получать его могли и отцы-одиночки.

"Глава парламентского комитета [Заксобрания Севастополя] по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова обратилась к своим коллегам, депутатам Юга России, с предложением расширить круг лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. <…> [Щербакова] предложила обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой, чтобы материнский (семейный) капитал могли получать мужчины, которые одиноко воспитывают детей, наравне с другими семьями", - говорится в сообщении пресс-службы севастопольского парламента.

Поясняется, что сейчас мужчина имеет право на такие меры государственной поддержки лишь в случае, когда он является единственным усыновителем.

"Вместе с тем, учитывая современные тенденции в сфере миграции в Российской Федерации, в силу различных жизненных обстоятельств возникают ситуации, когда мужчины одиноко воспитывают своих детей, рожденных женщинами, не являющимися гражданами Российской Федерации. При этом отцы не могут получить материнский капитал в случае смерти или лишения родительских прав матери - гражданки иностранного государства", - приводятся в сообщении слова депутата.

Южно-Российская парламентская ассоциация была образована 20 лет назад. Сейчас в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО: Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов ЮРПА: Дума Ставропольского края, Народное собрание Республики Ингушетия, Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики, парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание - парламент Республики Абхазия.