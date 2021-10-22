Нерабочие дни введут в Чувашии с 30 октября по 7 ноября

ТАСС, 22 октября. Власти Чувашии приняли решение ввести дополнительные ограничения по коронавирусу в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики в пятницу.

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"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики принял решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в нерабочие дни, объявленные президентом России с 30 октября по 7 ноября", - отмечается в сообщении.

Власти предложили приостановить работу физкультурно-оздоровительных комплексов и некоторых других заведений, запретить все массовые мероприятия. В период нерабочих дней будет усилена работа оперативных мобильных групп по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил ввести дополнительные ограничения с 26 октября в семи муниципалитетах республики, где имеется наиболее высокий риск распространения коронавируса. В их числе Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Яльчикский районы.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 36 380 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 980 человек, умерли 2 611 пациентов с подтвержденной инфекцией.