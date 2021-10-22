Филиал института водных проблем РАН в Крыму займется вопросами водной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Филиал института водных проблем Российской академии наук (РАН) создан в Крыму, он займется исследованием вопросов, связанных с дефицитом воды и подтоплениями в результате сильных ливней, а также качества воды, сообщил в пятницу журналистам директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Александр Гельфан.

В марте министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил, что филиалы институтов Российской академии наук (РАН), в том числе занимающихся проблемами водных ресурсов, планируется открыть в Крыму.

"Наша задача была - создать те инструменты, которые позволят лицам, принимающим решения (я имею в виду структуры, ведающие водным хозяйством Крыма), с большей научной обоснованностью принимать решения, которые связаны и с водной обеспеченностью Крыма, и с защитой от наводнений, и с задачами обеспечения достойного качества поверхностных и подземных вод", - сказал Гельфан.

Он рассказал, что "в структуре филиала уже объединено большое количество специалистов, которые занимаются задачами, связанными с созданием информационных систем, поддержкой принятия решений и проблем водно-экологической безопасности Крыма". Гельфан уточнил, что сейчас в структуре филиала около полусотни специалистов.

Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, руководитель отделения аграрных наук Крымской академии наук Владимир Паштецкий рассказал, что филиал уже провел первые исследования, полученные результаты сейчас обсуждают ученые. "Мы сегодня объявили, что Южный филиал института водных проблем РАН создан. Наряду с этим создан рабочий орган - консорциум, в который вошел десяток ведущих институтов, университетов Российской Федерации, чтобы проводить самую главную работу, которая нас ждет. Сегодня нужно провести исследования, которые проводились 40-50 лет назад, в других реалиях, с другими результатами, которые сегодня уже будут. Для этого нужна большая работа, потому что прошло 50 лет, и ситуация изменится однозначно лишь после того, как мы будем знать истинную картину, что сегодня со всеми подземными водами, после этого будет построена программа, на которую рассчитывает сегодня филиал и сам институт водных проблем", - отметил Паштецкий.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.