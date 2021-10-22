Сейм Латвии утвердил решение кабмина о введении локдауна

РИГА, 22 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в пятницу утвердил решение правительства о введении в республике жесткого локдауна до 15 ноября для сдерживания стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в пятницу, 22 октября, поддержал дополнительные ограничения, установленные правительством с целью остановить быстрое распространение COVID-19", - говорится в сообщении.

Как заявил на заседании Сейма, трансляция которого велась на его сайте, министр здравоохранения Даниэльс Павлютс, Латвия сейчас является лидером в Европе не только по уровню заболеваемости, но и по низким темпам вакцинации. "Сейчас в университетских клинических больницах, региональных больницах и больницах по всей Латвии спасают жизни пациентов с COVID-19. Сегодня в больницах находится 1 257 пациентов, а через две недели это число неизбежно удвоится. Параллельно с вакцинацией мы работаем над планом больничного кризиса, чтобы иметь возможность оказать помощь 1 500, 2 000, 2 500 или даже большему количеству пациентов", - сказал он.

"Мы обратились за международной помощью, при необходимости мобилизуем ресурсы всех медицинских учреждений, в том числе частных", - указал глава Минздрава и отметил, что пришло время для всеобщей мобилизации, чтобы выдержать локдаун. "Его цель - значительно сократить контакты, уменьшить вероятность передачи вируса, сломить кривую заболеваемости и госпитализаций. После локдауна мы вернемся к "зеленому режиму" - услуги, магазины, развлечения будут доступны только лицам, имеющим сертификат о вакцинации или факте перенесенной болезни. В свою очередь невакцинированные столкнутся с еще большими трудностями", - подчеркнул глава Минздрава.

Решение правительства предусматривает введение в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткого локдауна из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00.

Латвия по заболеваемости ковидом сейчас занимает первое место среди стран ЕС. По сообщению Центра профилактики и контроля заболеваний, медики второй день подряд фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом - в минувшие сутки было выявлено 3 133 новых случаев заражения. Суммарный двухнедельный показатель заболеваемости составляет 1 539,2 случая на 100 000 населения. На лечении в больницах страны сейчас также находится самое большое с начала пандемии количество пациентов - 1 257.